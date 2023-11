Semaine de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles Elbeuf sur Seine Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime Semaine de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles Elbeuf sur Seine Elbeuf, 25 novembre 2023, Elbeuf. Semaine de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles 25 novembre – 1 décembre Elbeuf sur Seine Sur inscription Chaque année, la Ville organise une semaine d’actions dédiées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Cette année, la semaine se déroulera du samedi 25 novembre au vendredi 1er décembre.

L’objectif principal est la sensibilisation des différents publics du territoire à la thématique. Pour cela des actions variées sont menées en diversifiant les approches et en sollicitant tous les acteurs de la Ville (équipes municipales, professionnel·les, jeunes, commerçant·es, habitant·es, clubs sportifs, associations…). De plus, des actions de sensibilisation sont menées dans les établissements scolaires elbeuviens, avec notamment des interventions, des temps d’échanges, mais également hors les murs avec une séance de ciné-débat au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf, des animations, des expositions… Stands sur le marché Retrouvez les stands d’information de l’Œuvre Normande des Mères (ONM), La Passerelle et le Réseau santé sexuelle. Samedi 25 novembre de 10h à 13h – place de la Libération Ciné-Débat Film Mon roi, par Maïwenn

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer.

Rendez-vous avant et après le film sur les différents stands et participez au temps d’échange avec les professionnels ainsi qu’à un pot de convivialité à 17h30. Tout public Samedi 25 novembre à 14h30 – au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf sur Seine, square Raoul Grimoin Sanson Réservez en cliquant ici Marche exploratoire de sensibilisation Repérez les lieux ressources de la commune où vous rendre en cas de violences sexistes et sexuelles (commerces ANGELA, ONM…) et les problématiques qu’elles peuvent rencontrer (lieux insécurisants, manque d’éclairage…). La marche sera suivie d’un goûter « intergénérationnel », durant lequel les participants pourront dialoguer avec les anciennes générations sur la thématique, à la Résidence du Sud. Mardi 28 novembre à 14h – départ de la mairie d’Elbeuf sur Seine, place Aristide Briand Réservez en cliquant ici Sport au féminin Séance de krav-maga mixte Mercredi 29 novembre, de 14h30 à 16h – au gymnase du Parc Saint Cyr Séance de krav-maga 100% féminin Mercredi 29 novembre, de 16h30 à 18h – au gymnase du Parc Saint Cyr Initiation au judo Mercredi 29 novembre, de 19h à 20h30 – au dojo de la Cerisaie Initiation au karaté par Shotokan karaté Jeudi 30 novembre, de 18h30 à 20h – au dojo de la Cerisaie Inscriptions au CCAS : 06 07 66 44 25 ou melanie.hertel@ccas-elbeuf.fr Théâtre Spectacle Et je suis revenue, par la compagnie Goddess en Godasses Assistez à la lecture théâtralisée et retrouvez les stands d’information dans le hall du théâtre. Rendez-vous le vendredi 1er décembre à 19h – au théâtre des Bains Douches

Inscriptions au 02 32 96 99 22 Dispositif « Demandez Angela », en lien avec les commerçants de la ville Permet à une personne qui se sent menacée, harcelée, suivie, de se réfugier dans un commerce où figure le macaron « Demandez Angela ». Le commerçant comprend alors sur ce « mot de passe » la situation et propose de mettre à l’abri, le temps d’appeler les secours si besoin. À la Médiathèque Ouvrages, romans, BD et autres ouvrages sur la thématique seront présentés au public. Diffusion du Violentomètre Outil d’auto-évaluation, avec des questions rapides à se poser, qui permettent de repérer les comportements violents et de mesurer si vos relations sont saines ou au contraire, si elles sont violentes. Elbeuf sur Seine Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Violences sexistes et sexuelles, parlons en! », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Cinu00e9 Du00e9bat », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://cdn.evbstatic.com/s3-build/prod/1434892-rc2023-11-09_16.04-d5bae82/django/images/logos/eb_orange_on_white_1200x630.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-cine-debat-737940870007 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1200}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-cine-debat-737940870007?aff=oddtdtcreator »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Marche exploratoire », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://cdn.evbstatic.com/s3-build/prod/1434892-rc2023-11-09_16.04-d5bae82/django/images/logos/eb_orange_on_white_1200x630.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-marche-exploratoire-737948081577 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1200}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-marche-exploratoire-737948081577?aff=oddtdtcreator »}, {« link »: « mailto:melanie.hertel@ccas-elbeuf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Elbeuf sur Seine Adresse Elbeuf sur Seine Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Elbeuf sur Seine Elbeuf latitude longitude 49.290358;1.005181

Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/