Seine de crime à Elbeuf 7 cours Gambetta, 7 octobre 2023, Elbeuf.

Enquêteurs et cyclistes, à vos guidons ! Sur l’itinéraire « Seine à Vélo », nous vous proposons un événement ludo-cyclo-patrimonial ! Toute une aventure !

Enfourchez vos vélos et menez l’enquête

Durée estimée : 4h

Parcours : environ 21 km

Rendez-vous à la Fabrique des savoirs, 7, Cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine.

2023-10-07 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-07 17:30:00. .

7 cours Gambetta

Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie



Investigators and cyclists, to your handlebars! On the « Seine à Vélo » itinerary, we offer you a recreational-cycling-patrimonial event! What an adventure!

Get on your bikes and lead the investigation

Estimated duration : 4h

Route: about 21 km

Meet at the Fabrique des savoirs, 7, Cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine

Investigadores y ciclistas, ¡al manillar! ¡En el itinerario « Seine à Vélo », le proponemos un evento lúdico-ciclista-patrimonial! ¡Menuda aventura!

Suban a sus bicicletas y dirijan la investigación

Duración estimada: 4 horas

Recorrido: unos 21 km

Encuentro en la Fabrique des savoirs, 7, Cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine

Ermittler und Radfahrer, an die Lenker! Auf der Route « Seine à Vélo » bieten wir Ihnen eine spielerisch-zyklisch-patrimoniale Veranstaltung an! Ein ganzes Abenteuer!

Steigen Sie auf Ihre Fahrräder und führen Sie die Ermittlungen durch!

Geschätzte Dauer: 4 Std

Strecke: ca. 21 km

Treffpunkt: Fabrique des savoirs, 7, Cours Gambetta, Elbeuf-sur-Seine

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité