Seine de printemps Elbeuf Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Seine de printemps Elbeuf, 6 mai 2023, Elbeuf. Seine de printemps Samedi 6 mai, 14h00 Elbeuf Gratuit, entrée libre Dans le cadre de Seine de printemps organisée par la Ville d’Elbeuf, Mon p’tit atelier de la Cop 21 participera à cette fête en proposant: – L’Atelier mobile d’autoréparation et une vélo-école autour d’un parcours initiation au vélo, animé par Cicérone

– Une animation Vélo Smoothie ; confectionnez vos jus de fruits frais en pédalant ! animée par Aventure Kids

Avec la participation de la Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie Pour retrouver le programme complet de Mai à vélo : Elbeuf Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00 #maiàvélo #seinedeprintemps

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Elbeuf Adresse Elbeuf Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Elbeuf Elbeuf

Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

Seine de printemps Elbeuf 2023-05-06 was last modified: by Seine de printemps Elbeuf Elbeuf 6 mai 2023 Elbeuf Elbeuf Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime