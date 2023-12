Formation Région / recrutement TRANSDEV Elbeuf Formation Région / recrutement TRANSDEV Elbeuf, 21 décembre 2023, . Formation Région / recrutement TRANSDEV Jeudi 21 décembre, 09h00 Elbeuf Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:30:00+01:00 Réunion d'information pour découvrir la Formation Région « Agent Commercial à la conduite » pour être recruté(e) à TRANSDEV ELBEUF (CDI Contrat Période Scolaire / 20h). Formation dispensée par PROMOTRANS ST ETIENNE DU ROUVRAY

Lieu de Formation : ELBEUF

Dates : 22/01/2024 au 24/04/2024 (+stage 25/04/2024 au 21/05/2024) Offre : 164KLNY Réunion d’information collective

Tests à prévoir à l’issue de la réunion

Prévoir la matinée

Etre disponible du 02/01/2024 au 21/05/2024 Suivre le processus de recrutement Tests AFPA

Tests de conduire

entretien d’embauche

