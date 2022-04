Élan / Finale du concours international de composition pour orchestre Philharmonie de Paris, 1 juillet 2022, Paris.

Le vendredi 01 juillet 2022

de 20h30 à 22h30

. gratuit

S’engager plus encore en faveur de la création contemporaine et soutenir la nouvelle génération artistique, tels sont les buts portés par le Prix Élan, qui réunit l’Ircam et l’Orchestre national d’Île-de-France.

Cette première édition du Prix Élan signe la réunion de concours de composition pour orchestre « Île de création » créé en 2010 par l’Orchestre National d’Île-de-France et de l’Académie de l’Ircam. Sous le marrainage de la compositrice américaine Augusta Read Thomas, il vise à « participer à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes avec à l’horizon le renouvellement du répertoire musical », selon Fabienne Voisin, directrice générale de l’Orchestre National d’Île-de-France. À la baguette, Rebecca Tong, lauréate du premier concours de direction La Maestra, et au piano, la jeune et talentueuse Marie-Ange Nguci, assurément une pianiste à suivre et une musicienne complète.

Lieu : Le Studio – Philharmonie

Élan / Finale du concours international de composition pour orchestre