ELAN BEARNAIS – SAISON 2022/2023 PALAIS DES SPORTS PAU Catégorie d’Évènement: Pau

ELAN BEARNAIS – SAISON 2022/2023 PALAIS DES SPORTS, 15 février 2023 00:00, PAU. ELAN BEARNAIS – SAISON 2022/2023 Elan Béarnais. De 2023-02-15 à 2023-02-15 19:00. Tarif : 17.0 17.0 euros

;

PALAIS DES SPORTS PAU 64000 . ELAN BEARNAIS / ESSM LE PORTELCoupe de France – Saison 2022/2023Attention, les tarifs réduits sont valables uniquement sur présentation d’un justificatif. Un contrôle rigoureux sera effectué à l’entrée de la salle sur ces tarifs, merci donc de vous munir de votre justificatif.. Votre billet est ici ELAN BEARNAIS / ESSM LE PORTEL

Coupe de France - Saison 2022/2023 Attention, les tarifs réduits sont valables uniquement sur présentation d’un justificatif. Un contrôle rigoureux sera effectué à l’entrée de la salle sur ces tarifs, merci donc de vous munir de votre justificatif.

Détails Heure : 00:00 Catégorie d’Évènement: Pau Autres Lieu PALAIS DES SPORTS Adresse 1163 BOULEVARD DU CAMI-SALIÉ Ville PAU Tarif 17.0-17.0 euros

PALAIS DES SPORTS PAU https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

ELAN BEARNAIS – SAISON 2022/2023 PALAIS DES SPORTS 2023-02-15 was last modified: by ELAN BEARNAIS – SAISON 2022/2023 PALAIS DES SPORTS PALAIS DES SPORTS 15 février 2023 00:00 PALAIS DES SPORTS PAU

PAU