Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le vendredi 29 octobre à 14:00

Vous êtes en arrêt maladie ? Vous vous retrouvez en situation d’inaptitude dans votre poste ou dans votre formation ? Prenez le temps de construire votre projet professionnel. **Animé par le Centre de Pré-orientation du CERRSY de Rambouillet et Cap Emploi** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Prenez le temps de construire votre projet professionnel Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00

