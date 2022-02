El trio de mis amores Arles, 30 juin 2022, Arles.

El trio de mis amores Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

2022-06-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-30 21:30:00 21:30:00 Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau

Arles Bouches-du-Rhône Arles

4 25 La voix charnelle de la comédienne, scénariste et réalisatrice, a le même effet qu’un verre de vieux rhum ambré : elle réchauffe des pieds à la tête, enflamme lentement le corps qui peu à peu chaloupe et ondule. Il ne reste plus qu’à danser ! Agnès Jaoui chante l’amour et parle au corps. Fado, flamenco, boléro, milonga… C’est toute la musique latine qui s’invite dans un tourbillon joyeux. Sa rencontre avec Fernando Fiszbein, compositeur, bandonéoniste et guitariste argentin et Roberto Gonzalez Hurtado, multi-instrumentiste cubain, est un coup de foudre immédiat. Plus rien n’a d’importance que le plaisir de partager le voyage de l’Amérique du Sud à la péninsule ibérique.



Avec

Agnès Jaoui – chant

Fernando Fizsbein – guitare

Roberto Gonzalez Hurtado – guitare et chant

Accompagnée de ses deux complices, Agnès Jaoui interprète, de sa belle voix chaude, les succès de ses trois précédents albums Canta, Dans mon Pays et Nostalgias.

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com/

La voix charnelle de la comédienne, scénariste et réalisatrice, a le même effet qu’un verre de vieux rhum ambré : elle réchauffe des pieds à la tête, enflamme lentement le corps qui peu à peu chaloupe et ondule. Il ne reste plus qu’à danser ! Agnès Jaoui chante l’amour et parle au corps. Fado, flamenco, boléro, milonga… C’est toute la musique latine qui s’invite dans un tourbillon joyeux. Sa rencontre avec Fernando Fiszbein, compositeur, bandonéoniste et guitariste argentin et Roberto Gonzalez Hurtado, multi-instrumentiste cubain, est un coup de foudre immédiat. Plus rien n’a d’importance que le plaisir de partager le voyage de l’Amérique du Sud à la péninsule ibérique.



Avec

Agnès Jaoui – chant

Fernando Fizsbein – guitare

Roberto Gonzalez Hurtado – guitare et chant

Théâtre d’Arles Boulevard Georges Clémenceau Arles

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles