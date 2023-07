Découvrez une exposition d’art sur la Moselle El Théatris Metz, 15 septembre 2023, Metz.

L’artiste-peintre anglo-français Wayne Sleeth, dans les pas du grand JMW Turner, longe le cours de la Moselle, deux siècles après le premier passage de Turner en 1823-1824. De multiples expositions, de nature itinérante et changeante, de dessins, aquarelles, gravures et peintures de Sleeth, ont lieu dans le département, avec une programmation jusqu’en avril 2024.

Pour les Journées Européennes, Wayne Sleeth expose ses oeuvres les plus récentes et spécifiques dans un lieu historique et incontournable : le Théâtris.

L’accrochage est visible du 8 au 29 septembre, avec un après-midi spécial, le samedi 16 ; une invitation au ‘urban sketching’ sur place, mené par l’artiste, suivi d’un vernissage-apéritif en terrasse de son exposition personnelle.

El Théatris 4 Place de la Comédie Metz Metz 57004 Moselle Grand Est +33 (0)3 87 86 94 82 http://www.waynemsleeth.com https://m.facebook.com/ElTheatrisBar Le Théatris, bar familial et lieu d’expositions et de musique, situé place de la Comédie à Metz, au pied de l’Opéra Théâtre, dispose d’une grande terrasse avec une magnifique vue sur la Cathédrale de Metz et le Temple Neuf.

Le restaurant dispose de trois salles : la grande salle de réception, bordée de grands miroirs anciens, un premier salon, anciennement le bureau du Marquis de Lafayette, avec vue sur la Cathédrale de Metz, un second conçu comme un boudoir vénitien surplombant la Moselle et, bien sûr, la terrasse au pied de l’Opéra-Théâtre. Parkings : Théâtre et Cathédrale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

(c) artiste, Wayne Sleeth