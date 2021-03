El Spectacolo Salle Jeanne d’Arc, 28 mai 2021-28 mai 2021, Le croisic.

El Spectacolo

Salle Jeanne d’Arc, le vendredi 28 mai à 20:30

En Français, cela veut dire « Le Spectacle » ! Et pour ce

spectacle, Elastic veut se surpasser ! Comment surprendre

son public avec du changement ?

La production a l’idée lumineuse de lui suggérer une

magnifique assistante ! En effet, une touche féminine est

indispensable ! Alors, Francesca entre en scène.

Choisie parmi les fans de l’artiste, Francesca se retrouve, à

sa plus grande joie, assistante attitrée d’Elastic dans « El

Spectacolo ! », le spectacle de sa vie… De leur vie !

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté

d’une pseudo assistante, vont, malgré eux, transformer

un pseudo grand spectacle, en un tourbillon de moments

déjantés, cocasses et maladroits à souhait.

Françoise Rochais est championne du monde de jonglage et est inscrite dans

le « Guinness Book » des records. Elle est une véritable référence dans le monde

du jonglage.

Françoise Rochais (Francesca) et Stéphane Delvaux (Elastic) ont à leur actif de

nombreux passages en télévision. Ils ont travaillé dans des cabarets comme

Le Crazy-Horse à Paris, au Wintergarten à Berlin ou au Hansa Théatre à

Hambourg ainsi qu’au Festival Juste pour Rire de Montréal.

Ils ont été distingués au Festival International de Cirque de Massy (Paris – Prix

du Président de la République), médaillé de Bronze au Festival Mondial du

cirque de Nikulin à Moscow (2018) et sélectionnés pour le 44e Festival de Cirque

International de Monte-Carlo en 2020 !

Tarifs :

Billets ni échangeables, ni remboursables

Tarif réduit à partir de 3 spectacles

FORMULE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour la saison 2020/2021, une formule d’abonnement

individuel est proposée à partir de l’achat simultané de 3

spectacles différents.

Cette formule permet à l’abonné, de bénéficier des tarifs

réduits des représentations (abonnement nominatif : une seule

place à tarif réduit par spectacle). Le tarif réduit s’applique

sur l’ensemble des spectacles y compris les 3 premiers.

Elle est disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle

Jeanne d’Arc ainsi que sur celle de Théâtre en Automne, tous

spectacles confondus.

Les billets achetés, au titre de la formule ou individuellement,

ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas

d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

Lors de votre abonnement, une carte d’abonné vous est

délivrée. Celle-ci vous permet de justifier de votre abonnement

et donc de bénéficier du tarif réduit (sur présentation de votre

carte d’abonné et de votre pièce d’identité).

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



2021-05-28T20:30:00 2021-05-28T06:30:00