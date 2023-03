Erick MANANA autrement … à Montpellier (34) El salon de tango Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio

Erick MANANA autrement … à Montpellier (34) El salon de tango, 25 mars 2023, Mauguio. Erick MANANA autrement … à Montpellier (34) Samedi 25 mars, 21h00 El salon de tango 25€ REVY TSY DIA FAHITA FIRY – Autrement …

ERICK MANANA autrement – 1ere partie : Erick Manana Miangola ny fahiny – 2eme partie : Le répertoire d‘Erick Manana sera accompagné par RALAH‘ TRIO : jeunes musiciens qui évoluent dans le milieu jazz à Madagascar, venus spécialement pour partager leur talent. Tsanta RANDRIAMIHAJASOA (Clavier)

Ranto n’i Avo RAKOTOMALALA (Basse electrique)

Titan RANDRIAMASINDRAZANA (Batterie) – Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – El salon de tango 66 rue Léon Morane 34130 Mauguio Mauguio 34130 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 52 91 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T21:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

2023-03-25T21:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00 MADAGASCAR

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu El salon de tango Adresse 66 rue Léon Morane 34130 Mauguio Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville El salon de tango Mauguio

El salon de tango Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

Erick MANANA autrement … à Montpellier (34) El salon de tango 2023-03-25 was last modified: by Erick MANANA autrement … à Montpellier (34) El salon de tango El salon de tango 25 mars 2023 El salon de tango Mauguio Mauguio

Mauguio Hérault