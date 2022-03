EL RIU D’AQUI par le photographe Maxime Briola Argelès-sur-Mer, 1 juin 2022, Argelès-sur-Mer.

EL RIU D’AQUI par le photographe Maxime Briola

du mercredi 1 juin au dimanche 30 avril 2023 à Argelès-sur-Mer

Dans la lignée des quatre expositions locales précédentes (El bosc d’aqui, La Marenda d’aqui, La fret d’aqui et Aiguamolls d’aqui), Argelès Photo Nature avec le photographe Maxime Briola proposent une balade sur les rives et sous les eaux du Tech et de ses affluents. Essentielle à toute forme de vie, l’eau douce se fait malheureusement de plus en plus rare et précieuse, ici comme ailleurs, et il nous appartient de mieux la connaître, d’appréhender sa richesse pour mieux la protéger. Ce projet photographique propose une vision naturaliste et esthétique des paysages et des espèces qui vivent dans nos rivières. Un regard tantôt au-dessus, tantôt en-dessous de la surface, et parfois même entre les deux. Une exposition de 24 tableaux en Format 100×100 Lieu: Place Gambetta – Argelès-sur-Mer

Une balade photographique des eaux du Tech et de ses affluents

Argelès-sur-Mer place Gambetta Argelès-sur-Mer



