GIÖBIA + El Paseo Peyrestortes, 16 décembre 2023, Peyrestortes.

GIÖBIA + Samedi 16 décembre, 20h30 El Paseo

(ITA)

GIÖBIA, groupe de rock psychédélique basé à Milan, est sans aucun doute l’un des groupes les plus prolifiques de la scène psyché européenne contemporaine, présentant un large spectre d’influences allant du psyché de la fin des années 60 au space et au hard rock progressif des années 70, ainsi que différents sous-genres du néo- Courant psychédélique sous-jacent. Leur musique constitue une bande-son bouleversante, incessante et futuriste, au goût italien inimitable, emmenant l’auditeur dans un monde où les frontières de la réalité ne sont plus définies et où tout peut arriver.

Après avoir sorti leur premier album « Hard Stories » en 2009, Giöbia s’est solidement établi en 2013 avec « Introducing Night Sounds », qui les a amenés sur les scènes les plus importantes d’Europe, présentant leurs performances scéniques captivantes à un public plus large. En 2016, le troisième album de Giöbia, « The Magnifier », leur confère à juste titre une place parmi les groupes les plus influents de la scène psyché contemporaine. Cette position n’a été reconfirmée que par leur étonnant quatrième album « Plasmatic Idol », sorti en 2020 via Heavy Psych Sounds et qui a manifesté leur coopération avec le célèbre label italien pour les sorties futures.

En 2021, Giöbia sort un split album avec le collectif écossais Space Rock The Cosmic Dead. Incapable de s’arrêter devant aucun défi, le quatuor s’est immédiatement remis au travail et est enfin prêt à sortir son tout nouveau et très attendu cinquième album ‘Acid Disorder’ – sortie le 28 avril 2023 sur Heavy Psych Sounds, qui affine savamment le l’attitude rock psychédélique du groupe aux côtés d’un large spectre de sons et de textures intrigantes.

https://www.facebook.com/giobiaband

https://linktr.ee/giobia

(Stoner Rock Perpignan)

En 2017, un quatuor d’outsiders nommé Deadly Vipers investissait sans prétention la scène stoner en nous livrant cette pépite bouillante intitulée Fueltronaut. Un premier album fuzzé à souhait, un cristal dénué d’impuretés, distillant un parfum d’essence du désert et de frénésie bénie.

https://linktr.ee/deadlyvipers

https://www.facebook.com/Deadly1Vipers

El Paseo 8 rue de l’Europe, 66600 Peyrestortes Peyrestortes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/giobiaband »}, {« link »: « https://linktr.ee/giobia »}, {« link »: « https://linktr.ee/deadlyvipers »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Deadly1Vipers »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

rock stoner