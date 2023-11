( ) + ( ) El Paseo Peyrestortes, 2 décembre 2023, Peyrestortes.

Le quintet Santa Maria Death Trip est inspiré par la pop ensoleillée des Allah-Las, le twang de la Luz et le rock psyché des Nights Beats. Créé en 2019, deux albums sortis du home-studio sont remarqués par la presse spécialisée (Rock&folk, Rolling Stone, Longueur d’Ondes…). En live c’est un embarquement vers les sweet sixties, un océan de pop psyché caressé par des vagues de tremolo, fuzz et d’écho.

lien pour écouter : https://santamariadeathtrip.bandcamp.com/album/seabeds

Si vous êtes un fan de surf rock, ne ratez pas les Cosmic Collisions. Le groupe apporte les sons classiques des années soixante avec un mélange unique de musique instrumentale qui vous fera taper du pied et hocher la tête en un rien de temps! Le groupe s’inspire de groupes légendaires de surf rock comme The Ventures, The Trashmen, The Lively Ones, Dick Dale ainsi que des groupes revival comme The Cramps, The Fleshtones ou Man-Or-Astroman. Ils apportent leur touche unique au genre avec leur son plein de réverbération, de trémolo et de fuzz. Leur énergie contagieuse et leur engagement envers leur univers sonore en font un groupe live incontournable !

