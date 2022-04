El Maout Trédrez-Locquémeau, 29 avril 2022, Trédrez-Locquémeau.

El Maout Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau

2022-04-29 – 2022-04-29 Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor

El Maout recycle les sons, fait de la musique avec sa bouche, sa loop station et de nombreux autres instruments de récupération : planche à élastique, bouteille d’eau, robot mixer..

Autant d’éléments qui font d’El Maout un ovni.. Un personnage à l’identité sonore propre et dégagée de toute référence directe.

C’est grâce à ce voyage en bateau qui l’a conduit au Maroc, en Gambie, au Cap-Vert, à Haïti et à travers toute l’Europe qu’El Maout a forgé son identité, une langue indéchiffrable et pourtant compréhensible, un métissage musical qui s’affranchit des codes établis.

El Maout nous embarque donc sur les dancefloors du monde, à base de Hip hop épileptique et de musique répétitive barrée..

