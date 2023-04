Concert du groupe flûtes du Conservatoire de Villeneuve-lès-Avignon El Manantial la forêt-jardin Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’Évènement: Gard

Concert du groupe flûtes du Conservatoire de Villeneuve-lès-Avignon

Samedi 3 juin, 11h00

El Manantial la forêt-jardin
Traverse des Bas Fonds, 30400 Villeneuve lès Avignon
Villeneuve-lès-Avignon
30400 Gard
Occitanie

El Manantial est la création d'une forêt-jardin nutritive par une association non lucrative. Il est situé dans la Plaine de l'Abbaye sur un terrain de 6000 m2 mis à disposition par la mairie de Villeneuve-lès-Avignon. C'est un lieu planté d'arbres fruitiers, de plantes compagnes, de maraîchage, des clairières et des lieux de rencontres culturelles et de formation pour une agriculture durable et une bonne alimentation. Ce jardin qui abrite une grande biodiversité est un lieux de partage en fonctionnement collectif.

Arrêt bus office de Tourisme, parking de la Plaine de l'Abbaye

Entrée libre

