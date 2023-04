Visites guidées El Manantial la forêt-jardin, 3 juin 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Visites guidées 3 et 4 juin El Manantial la forêt-jardin Entrée libre

Des personnes responsables du jardin seront disponibles pour vous parler de l’histoire de El Manantial depuis sa création en 2020, de vous guider à travers les plantations d’arbres fruitiers tel les feijoas, pruniers, plaqueminiers et autres grenadiers et agrumes, de leurs plantes compagnes de strates différentes, vous montrer les légumes perennes et les piments doux et les lieux de rencontres culturel et enfin les (futures) clairières pour s’y installer pour une pause paisible.

Il est possible de participer de différents façons à ce projet et nous allons vous en parler.

El Manantial la forêt-jardin Traverse des Bas Fonds, 30400 Villeneuve lès Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie jardinelmanantial30400@gmail.com El Manantial est la création d'une forêt-jardin nutritive par une association non lucrative. Il est situé dans la Plaine de l'Abbaye sur un terrain de 6000 m2 mis à disposition par la mairie de Villeneuve-lès-Avignon. C'est un lieu planté d'arbres fruitiers, de plantes compagnes, de maraîchage, des clairières et des lieux de rencontres culturelles et de formation pour une agriculture durable et une bonne alimentation. Ce jardin qui abrite une grande biodiversité est un lieux de partage en fonctionnement collectif. Arrêt bus office de Tourisme, parking de la Plaine de l'Abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

Sigrun Reineking