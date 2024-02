El incierto otoño Vivien Ayroles Les Ateliers Blancarde Marseille 4e Arrondissement, jeudi 9 novembre 2023.

Vivien Ayroles, inaugure le cycle d’expositions annuelles d’un partenariat du tiers-lieu Les Ateliers Blancarde avec la Mairie du 4e et du 5e arrondissements de Marseille.



El incierto otoño est le résultat du parcours de l’artiste à Valparaíso, à la recherche d’une compréhension de ses lieux et paysages. Les cours d’eau quebradas structurait les quartiers, agissant en frontière parfois invisible parfois strictement marquée. C’est aussi le lieu des ruisseaux temporaires qui se chargent avec les orages, et donc le lieu où l’humidité reste et ces interstices dans la ville contrastent par leur fraîcheur et leur luxuriance avec les hauteurs des cerros semi-désertiques. Le titre se réfère à la période de résidence comme d’un moment d’incertitude : personnel sur la place du photographe dans un pays étranger et plus général où les préoccupations climatiques et politiques s’immiscent dans la lecture des images, où la construction humaine côtoie le paysage non urbain créant des zones floues.



En partenariat avec SNCF Gare & Connexions, la Mairie des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille, l’Institut français à Paris, l’Institut français au Chili et le Festival de Photo de Valparaíso cours de cette soirée, Tombola.



Vernissage le 27 octobre à 18h .

