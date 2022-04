El Galeón Andalucía, en vedette cet été à l’Arsenal des Mers Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

El Galeón Andalucía, en vedette cet été à l’Arsenal des Mers Rochefort, 13 juillet 2022, Rochefort. El Galeón Andalucía, en vedette cet été à l’Arsenal des Mers place Amiral Dupont Arsenal Maritime Rochefort

2022-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-26 19:00:00 19:00:00 place Amiral Dupont Arsenal Maritime

Rochefort Charente-Maritime EUR Découvrez la réplique d’un galion espagnol à Rochefort. contact@arsenaldesmers.fr +33 5 46 87 01 90 https://www.arsenaldesmers.fr/ place Amiral Dupont Arsenal Maritime Rochefort

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Rochefort Adresse place Amiral Dupont Arsenal Maritime Ville Rochefort lieuville place Amiral Dupont Arsenal Maritime Rochefort Departement Charente-Maritime

Rochefort Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

El Galeón Andalucía, en vedette cet été à l’Arsenal des Mers Rochefort 2022-07-13 was last modified: by El Galeón Andalucía, en vedette cet été à l’Arsenal des Mers Rochefort Rochefort 13 juillet 2022 Charente-Maritime Rochefort

Rochefort Charente-Maritime