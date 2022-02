El Francés y lo Latinoamericano / Le français et le latino-américaine. En linge-le lien sera envoyé ultérieurement Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Cette conference évaluera l’enseignement de la langue française et son importance en tant que deuxième langue dans l’Amérique Latine, en focalisant particulièrement sur le rôle de la literature en langue française comme outil pedagogique principal. La conference a comme invité.e.s les chercheurs.e.s, academicien.ne.s et écrivain.e.s Rosalba Lendo (Université Autonome Nationale du Mexique (UNAM)), Juliane Bertrand (UQAM) et le consul général du Mexique à Montréal M. Alejandro Estivill. La conference sera donnée entièrement en ligne.

Entrée libre

