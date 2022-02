“El flamenco” chante la Passion Centre d’Art Sacré de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de la #6 édition du festival d’art sacré contemporain LES NUITS DE LA CRYPTE : À l’occasion de la « Semana santa, » le guitariste flamenco Juan SOCORRO propose un voyage musical dans sa province d’origine, l’Andalousie. Né dans le village d’Ayamonte (Province de Huelva), cet artiste installé depuis peu dans la métropole lilloise fait revivre les formes musicales traditionnelles de cette région unique au monde, par la diversité des civilisations qui s’y sont succédé. Il donne vie aux grandes formes du répertoire flamenco : solea, tientos, tarantas, granaina, bulerias, fandangos… tandis que des textes poétiques d’Antonio MACHADO, et Federico GARCIA LORCA sont récités ou chantés par la « cantaora » andalouse Sabrina PEREZ. Comme Juan, Sabrina possède la passion de son art, ce qui est sans doute la qualité essentielle pour transmettre au mieux les subtilités et le raffinement de l’art flamenco. _Gratuit. 80 places disponibles._ _Manifestation musicale, visite libre de l’exposition._

Juan SOCORRO avec son "guitarra espanola" et Sabrina PEREZ avec sa voix aux tonalités flamenca descendent pour la première fois dans les profondeurs de la "Crypte moderne".

