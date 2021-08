El Elegante Picó Le Hasard Ludique, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h à 0h

gratuit

Le Hasard Ludique vous donne rendez-vous le 24 septembre 2021 pour une soirée sous le signe de la Colombie !

Picó est l’adaptation Colombienne du mot anglais Pick Up, nom donné aux tournes disques venant des Etats Unis dans les années 50. Ce sont des soundsystems customisés par les habitants des quartiers populaires de la côte caraïbe colombienne. Ces machines, capables de déchainer les foules, sont les rois de la fête, nommés et reconnus, ils arborent les couleurs des quartiers et diffusent de la musique dans ses rues. Véritable totem, el Picó apporte de la joie et de la fascination partout où il y joue.

~ ~ (Colombie / France)

Fondateur du label Galletas Calientes Records en 2004, Dj Galletas Calientes officie en tant que Dj au sein du collectif parisien Mas I Mas depuis le milieu des années 90. Dj techno et drum n bass dans un premier temps, il s’intéresse aujourd’hui à la fusion des musiques folkloriques et de l’electro

~ ~(Cali / Barcelona)

La lvcha est synonyme de la lutte contre toutes les formes d’oppression et injustice. Cette révolte est amusante, sensorielle et expressive. Des sons et des vibrations unies dans une seule expérience sonore qui part de « la marimba » du Chocó en Colombie pour arriver à la boite à rythme Allemande

Événements -> Soirée / Bal

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :Le Hasard Ludique https://www.facebook.com/events/2808840792740279 https://www.facebook.com/events/2808840792740279

Événements -> Soirée / Bal Insolite;Musique

Date complète :

2021-09-24T20:00:00+02:00_2021-09-25T00:00:00+02:00

?? ????? ?? ???????? / ???????? ?????????