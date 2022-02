El Elegante Picó Le Hasard Ludique, 19 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 20h00 à 01h30

gratuit

Picó est l’adaptation Colombienne du mot anglais Pick Up, nom donné aux tournes disques venant des Etats Unis dans les années 50. Ce sont des soundsystems customisés par les habitants des quartiers populaires de la côte caraïbe colombienne, principalement à Cartagena et à Barranquilla. Ces machines, capables de déchainer les foules, sont les reines de la fête, nommées et reconnues, elles arborent les couleurs des quartiers et diffusent de la musique dans ses rues.

La culture de picó est née de l’impossibilité pour la classe populaire caribéenne de participer aux bals des big bands de l’époque. Avec très peu de moyens et beaucoup d’astuce, mélomanes et bricoleurs des quartiers développent des enceintes puissantes. El picó est parti intégrante du quartier, il a une identité et une image qui lui sont propres. Véritable totem, il apporte de la joie et de la fascination partout où il y joue.

A ses débuts, les propriétaires des picó, se rapprochent de la culture musicale africaine dont les sons rappellent les origines afro du fêtard Caribbean (highlife, afrobeat, afrojazz, soukous en plus de la salsa, le folk et la psychédélia Colombienne des années 60). Le lien entre Paris et le picó dévient donc une évidence, puisque c’est ici en France où les disques des groupes africains et antillais du moment étaient édités, les propriétaires de picó y faisaient donc leur marché à la recherche des titres exclusifs. Avec du recul, c’est grâce au picó que la musique d’autres latitudes a pu toucher autant le gens des couches populaires en Colombie, bien avant l’ère digitale. Le picó a évolué dans le temps, de nos jours, ce sont devenues des véritables entreprises, tels qu’une boite de nuit, mais mobile.

Pour cette soirée El Elegante Picó au Hasard Ludique nous avons le plaisir d’acceuillir deux artistes fémines :

Mafe Maracuyeah : Résidente dj Latin Beat Machine et la Mezcaleria Paris.

La Niña Gina : (Cartagena/Paris)

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact : https://www.facebook.com/events/686148642378378

