La prochaine soirée Elegante Picó aura lieu au Hasard Ludique le 27 mai !

▬▬▬▬▬▬ EL ELEGANTE PICÓ

Picó est l’adaptation Colombienne du mot anglais Pick Up, nom donné aux tournes disques venant des Etats Unis dans les années 50. Ce sont des soundsystems customisés par les habitants des quartiers populaires de la côte caraïbe colombienne. Ces machines, capables de déchainer les foules, sont les rois de la fête, nommés et reconnus, ils arborent les couleurs des quartiers et diffusent de la musique dans ses rues. Véritable totem, el Picó apporte de la joie et de la fascination partout où il y joue.

~ Mily La Pickotera y Negro Sampler ~ (Cartagena, Colombie)

Milly « La Pickotera » est une artiste et activiste originaire Colombie. A travers sa musique, elle se bat pour les droits de la femme dans une société extrêmement machiste et patriarcale et aussi pour le bien être animale par la promotion du véganisme. Elle est une vraie perle rare de la ville de Cartagena, marquée par une extrême pauvreté et des fortes inégalités, faisant la différence grâce à ses sets de champeta et ses paroles féministes. Avec son acolyte Negro Sampler, elle présente une proposition musicale qui crée un dialogue entre la culture musicale de Cartagena appelée Champeta et les rythmes Afro-Caraïbéens. Un son incandescent grâce à la boite à rythme typique de la musique champeta le clavier SK5, accompagnée des samplers et gingles engagés féministes, anti-racistes et populaires.

La champeta, originaire de Cartagena, est l’une des musiques les plus importantes de la côte Caraïbéenne. Ses racines remontent aux années 1970, quand des marins de Cartagena retournaient chargés de disques de musique africaine, tel que le soukouss. L’essentiel de la champeta réside dans son rythme très attractif, très rapide avec de fortes basses.

~ La Niña Gina ~ (Cartagena/Paris)

Fondatrice du premier picó installé à Paris “El Elegante la maquina del ritmo”. Originaire de Cartagena, elle a été bercée par les rythmes chaleureux de la côte caraïbe colombienne. Ses sets appellent à la nostalgia des temps où il suffisait d’un picó (ou sound system) au coin de la rue pour créer une fête de quartier ou verbena. Son inspiration vient de la rue, d’une fête décomplexée et sans chichis. De l’amour qu’elle porte pour la musique populaire d’hier et d’aujourd’hui, de danser les pieds nus au rythme d’une bonne salsa, champeta, cumbia, porro, bullerengue, boogaloo et d’autres afro-rooted genres.

