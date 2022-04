EL DOMINGO LOCO x LACHINOS (Live) Place de la Pointe, Pantin, 24 avril 2022, Pantin.

Dans le cadre du festival Oh My Pantin réalisé en partenariat avec Dock B, Metaxu, le bar Gallia, Chez Agnes, le relai et Sand Fabrik, le Barboteur invite sur sa scène Lachinos !!!

Le dimanche 24 avril 2022

de 15h00 à 22h00

gratuit

Dans un monde gouverné par les stéréotypes, Lachinos brise les frontières entre les gens et les genres. La musique s’harmonise avec le lâcher-prise dans un sentiment irrépressible de liberté, de fête, et d’exutoire. Avec Lachinos, on s’évade, on danse, on écoute, on partage… La provenance, les racines et cultures propres à chacun de ses membres créent une association qui se révèle être aussi inattendue qu’efficace !

Oublier la difficulté de vivre au travers de nos différences géographiques, physiques, linguistiques, et culturelles, voici le credo des quatre membres de ce groupe complètement déjantés.

Un concert dominical à ne manquer sous aucun prétexte !!!

INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Métro 5 – Église de Pantin

15h – 22h

Gratuit

Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/2iDKUOizd

