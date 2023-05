El Cuarteto de Nos Pan Piper Paris, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant A partir de : : 33 EUR

El Cuarteto de Nos, groupe de rock uruguayen, vous donne rendez-vous le samedi 24 juin à 20h au Pan Piper !

EL CUARTETO DE NOS is a unique rock band that has multiple albums, which have become Gold, Platinum and Triple Platinum due to record sales. Its main hallmark is its sharp lyrics, the handling of irony, harshness and self-criticism of being, also going through the most basic feelings such as love, awareness of the passage of time, old age and other emotions.

EL CUARTETO DE NOS est un groupe de rock unique comptant plusieurs albums, pour la plupart certifié Gold, Platine et Triple Platine en raison des ventes de disques. Connu pour ses paroles acérées, la manipulation de l’ironie, la dureté et l’autocritique de l’être, passant également par les sentiments les plus fondamentaux tels que l’amour, la conscience du passage du temps, la vieillesse et d’autres émotions.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Contact : https://pan-piper.com/live/events/el-cuarteto-de-nos/ https://web.digitick.com/el-cuarteto-de-nos-le-pan-piper-paris-24-juin-2023-css5-panpiper-pg101-ri9440799.html

El Cuarteto de Nos