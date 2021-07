Tours CEFIM Indre-et-Loire, Tours El Confitours ! CEFIM Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à CEFIM

Créer un jeu en 48h ! ——————— La Game Jam, sans orga, en mode Workshop. Venez discuter avec nous sur notre [discord](https://discord.gg/ptmJWfd). Ou Visitez notre [site](http://hitboxmakers.fr/)

Gratuit, mais inscription obligatoire !

La Game Jam en mode Workshop CEFIM 32, avenue Marcel Dassault 37200 Tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T21:58:00

