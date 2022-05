EL COMITÉ invite Harold Lopez Nussa et Yilian Canizares Complexe culturel de l’Angelarde, 15 juin 2022, Châtellerault.

EL COMITÉ invite Harold Lopez Nussa et Yilian Canizares

Complexe culturel de l’Angelarde, le mercredi 15 juin à 21:00

Le Collectif incontournable du jazz afro-cubain El Comité réunit Six musiciens du jazz afro-cubain, des plus talentueux de leur génération. Concentration de talents, compositions et arrangements redoutables, énergie communicative et surtout une furieuse envie de jouer ensemble ! Leurs noms sont pour certains déjà connus à travers le monde à travers leur propre projet ou avec Chucho Valdes, Buika, Buena Vista Social club,Omara Portuondo, Roy Hargrove, Tony Allen, Havana Kingston, Orishas, Ray Lema …. Yilian Cañizares «Yilian Cañizares est l’un des talents les plus incroyables de la nouvelle génération de musiciens cubains. Elle est virtuose, expressive, spontanée et a une grâce qui fait d’elle la favorite de nous tous. » Chucho Valdés Harold Lopez Nussa L’île de Cuba est riche de familles de musiciens et de très grands pianistes. En une décennie, Harold López-Nussa s’est établi comme l’un des plus brillants pianistes latin jazz de sa génération. Rolando Luna (piano – fender ) – Gaston Joya ( basse et contrebasse ) – Rodney Barreto (drums) – Yaroldy Abreu (percussions) – Carlos Sarduy ( trompette ) – Irving Acao (saxophone) – Harold lopez Nussa (piano) Yilian Canizares (violon et voix). Billetterie en ligne à partir du 5 avril et l’espace billetterie au Complexe culturel de l’Angelarde le mardi 3 mai de 14h30 à 18h30. [Programme du festival](https://festival-jazzellerault.fr)

de 11€ à 26€, pass culture, réservation conseillée

Festival Jazz’ellerault – 29ème édition

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T21:00:00 2022-06-15T22:30:00