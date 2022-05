EL CLANDESTINO CABARET, 8 mai 2022, .

EL CLANDESTINO CABARET

2022-05-08 – 2022-05-08

Tout public à partir de 16 ans

Durée 1h20

Par Le Burlesque Klub

Poussez les portes du cabaret El Clandestino à la rencontre de ses pensionnaires : chanteuses, contorsionnistes, danseuses de Charleston, boylesque et bien sûr effeuilleuses burlesques. Une joyeuse troupe menée par une tenancière acariâtre. Et pour cause, on lui a dérobé ses bijoux et les artistes qui peuplent son cabaret sont autant de suspects. Les numéros se succèdent alors comme lors d’une partie de Cluedo

géante jusqu’à la découverte du pot aux roses. Un spectacle de cabaret burlesque rétro, drôle et beau qui met en scène des femmes jouant de leurs formes avec glamour et second degré, dans une profusion de franges, de plumes et de paillettes. El Clandestino propose un voyage fantaisiste et esthétique, réminiscent des premiers spectacles de

burlesque américains… ou l’art de suggérer plutôt que tout montrer !

