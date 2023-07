EL CHICKEN CON CARBONNE EL CHICKEN CON CARBONNE Carbonne, 8 juillet 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Festival annuel de l’asso’s épicée, le nouveau Chicken baptisé EL CHICKEN CON CARBONNE aura lieu le 8 Juillet, rue Cassagne.

Concerts, manège pour les enfants en accès gratuit. Sur place vous aurez des food trucks sucrés et salés ainsi qu’un bar insolite !.

EL CHICKEN CON CARBONNE Rue Lucien Cassagne

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



Annual festival of the spicy association, the new Chicken named EL CHICKEN CON CARBONNE will take place on July 8, rue Cassagne.

Concerts and a free children’s merry-go-round. Sweet and savoury food trucks and an unusual bar on site!

El 8 de julio tendrá lugar en la rue Cassagne la fiesta anual de la asociación picante EL CHICKEN CON CARBONNE.

Habrá conciertos gratuitos y un tiovivo para los niños. Habrá camiones de comida dulce y salada in situ, ¡así como un bar fuera de lo común!

Das neue Chicken mit dem Namen EL CHICKEN CON CARBONNE wird am 8. Juli in der Rue Cassagne stattfinden.

Konzerte und ein Karussell für Kinder sind kostenlos. Vor Ort gibt es süße und salzige Foodtrucks sowie eine ungewöhnliche Bar!

Mise à jour le 2023-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE