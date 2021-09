Épinay-sur-Seine Le Pôle Musical d'Orgemont Épinay-sur-Seine, île de France El Carru Quintet • Le Pôle Musical d’Orgemont Le Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale Anthony Carrubba « El Carru » est l’une des références dans le milieu du flamenco. Après sept années passées en Espagne, ce jeune guitariste talentueux parcourt les scènes de concert pour nous faire voyager à travers cet art majestueux. IL nous propose un spectacle de flamenco à la fois traditionnel et moderne, où la guitare, le chant et la danse ne font qu’un. Sa musique nous transportera dans un univers riche en émotions, rempli de sensibilité, de passion et d’ardeur. Artistes : Anthony Carrubba “El Carru” / Guitare Flamenco Esteban Murillo / Chant Federico Ordoñez / Danse Cristina Hall / Danse Arnaud Clerc / Percussions Concerts -> Musiques du Monde Le Pôle Musical d’Orgemont 1 Rue de la Tête Saint-Médard Épinay-sur-Seine 93800

Contact :Le Pôle Musical d'Orgemont 0148414140 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/la-programmation/el-carru-quintet-642

