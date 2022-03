El Cante es Oro (nouveau récital de chant) Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert ——- **Montse Cortés** **Dans le cadre de la 21e édition du festival** **de Flamenco de Toulouse** Elle est l’une des chanteuses les plus réputées du panorama flamenco, et l’une des jeunes voix à l’accent flamenco le plus authentique. Son chant est sincère. Ses collaborations sont multiples : Farruquito, Sara Baras, Antonio Canales, Joaquin Cortés, Yasmin Levy… Montse Cortés est l’une des cantaoras les plus demandées. Pour cette nouvelle édition du festival, elle revient sur les planches toulousaines avec son nouveau récital El Cante es Oro. **Chant** Montse Cortés **/ Guitare** Eduardo Cortés Santiago

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

2022-04-09T20:30:00

