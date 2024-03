El camino de flores Musée de Bretagne Rennes, mardi 16 juillet 2024.

Événement des Champs Libres 30 avril et 16 juillet 1

Du 2024-04-30 15:00 au 2024-07-16 16:30.

Le jour des Morts, au Mexique, des chemins de fleurs orangées sont créés depuis la sépulture du défunt jusqu’à son ancienne demeure. Ceux-ci guident les morts et symbolisent aussi la passerelle entre les deux mondes. On dessine aussi sur les tombeaux, à l’aide de fleurs et de sables colorés. Venez créer votre « Camino de flores ».A partir de 10 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles, inscription le jour-même à l’accueil du musée.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine