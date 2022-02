El-Baze et Guy Mintus – entre jazz et orient La Scène De L’hôtel Calvy,Genève (74)

El-Baze et Guy Mintus – entre jazz et orient La Scène De L’hôtel Calvy,Genève (74), 20 mars 2022, . El-Baze et Guy Mintus – entre jazz et orient

La Scène De L’hôtel Calvy, Genève (74), le dimanche 20 mars à 17:00

Deux artistes, [El-Baze](http://www.amj.ch/220320_BioElBaze.jpg) chanteuse, conteuse, comédienne et [Guy Mintus](http://www.amj.ch/220320_BioGuyMintus.jpg), pianiste, compositeur, arrangeur, chanteur. Lorsque leurs routes se sont croisées l’amour des belles mélodies les ont aussitôt réunis. http://www.amj.ch/WPR220320.html *source : événement [El-Baze et Guy Mintus – entre jazz et orient](https://agendatrad.org/e/35606) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30, 20, 10

organisé par Amis de la Musique Juive La Scène De L’hôtel Calvy,Genève (74) 5, Ruelle du Midi La Scène De L’hôtel Calvy, 1207 Genève, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T19:30:00

Détails Autres Lieu La Scène De L'hôtel Calvy,Genève (74) Adresse 5, Ruelle du Midi La Scène De L'hôtel Calvy, 1207 Genève, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra lieuville La Scène De L'hôtel Calvy,Genève (74)

La Scène De L'hôtel Calvy,Genève (74) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//