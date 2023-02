EL ARBOL, 11 mai 2023, Jonquières Jonquières.

EL ARBOL

Jonquières Herault

2023-05-11 – 2023-05-11

Jonquières

Herault

Jonquières

« El arbol » (l’arbre en espagnol) grandit, s’étire, respire, expire, pour les yeux et oreilles attentifs.

Du geste minimaliste à la tempête, de la volupté et langueur de l’été à l’évanouissement du mouvement hivernal, la voix de Lima Mondin et la danse d’Emmanuelle Wolff visitent les 4 saisons.

+33 4 67 88 76 01

Jonquières

