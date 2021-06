Paris La Conciergerie Paris El Anatsui, les éléments dans l’air du temps à la Conciergerie La Conciergerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 3 juillet à La Conciergerie

Un voyage intemporel À l’occasion de la Nuit européenne des musées, sous forme de conte, venez déambuler, voyager et rêver dans l’installation de l’artiste contemporain El Anatsui à travers des récits de la Seine et du temps racontés par la conteuse Maria Villacis.

Réservation obligatoire par courriel

Venez-vous laisser conter l’univers d’El Anatsui ! La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:45:00

