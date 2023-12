Scène ouverte animée par le collectif KIKAFÉ El Ache de Cuba Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Scène ouverte animée par le collectif KIKAFÉ El Ache de Cuba Marseille, 15 décembre 2023, Marseille. Scène ouverte animée par le collectif KIKAFÉ Vendredi 15 décembre, 21h00 El Ache de Cuba Entrée libre

Début : 2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00

Fin : 2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00 DERNIERE SOIREE CHANSONS DE L’ANNEE

– VENDREDI 15 DECEMBRE : (Chansons Françaises et autres…en Acoustique)

21.00

Animé par le Collectif KIKAFÉ

Vous pouvez venir avec vos voix et vos instruments (pas de percussions, pas de cuivres,…)

