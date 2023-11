Katrina El Ache de Cuba Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Katrina El Ache de Cuba Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. Katrina Vendredi 24 novembre, 21h00 El Ache de Cuba Chansons cubaines gitanes ou françaises au rythme des rumbas, Katrina accompagnée de sa guitare nous régale de sa voix douce et profonde. La soirée se termine comme toujours en scène partagée avec ses amis-ies musiciens-iennes dans ce lieu chaleureux tenu par la belle Renée.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ El Ache de Cuba 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu El Ache de Cuba Adresse 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville El Ache de Cuba Marseille latitude longitude 43.292477;5.383239

El Ache de Cuba Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/