Nicole MOENECLAEY & Patrick LEBAR: BRASSENS Fidèlement El Ache de Cuba Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

Nicole MOENECLAEY & Patrick LEBAR: BRASSENS Fidèlement Samedi 4 novembre, 21h00 El Ache de Cuba

SAMEDI 04 NOVEMBRE : BRASSENS Fidèlement (Un duo d’exception ! Surprenant !)

A la seconde guitare, Nicole MOENECLAEY

Après ses huit ans d’étude au conservatoire où elle étudie la guitare classique, elle s’oriente ensuite vers la Folk, la Pop, le Finger-Picking, puis la Bossa Nova, et les incontournables standards du Jazz.

Son enfance est aussi bercée par Georges BRASSENS, dont le papa est fan.

Puis, elle rencontre un fidèle amateur de Brassens, avec qui elle collabore depuis plusieurs années.

A la guitare et au chant, Patrick LEBAR

Il découvre BRASSENS très tôt et apprend son répertoire.

Sans connaissance musicale, il parvient à une belle maîtrise des accords et des rythmes du grand poète sétois.

d’où le titre de son spectacle « Brassens, fidèlement »…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

El Ache de Cuba 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00