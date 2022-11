Toko Blaze lecture musicale El Ache de Cuba Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Toko Blaze lecture musicale El Ache de Cuba, 9 décembre 2022, Marseille. Toko Blaze lecture musicale Vendredi 9 décembre, 20h00 El Ache de Cuba

Prix libre

♫♫♫ El Ache de Cuba 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Toko Blaze, chanteur, rappeur et musicien marseillais propose une lecture musicale de son recueil de textes vacillants entre ombre et lumière. Un voyage sombre, lumineux, festif et mélancolique. Le tout rythmé par quelques compos de son répertoire. Il sera accompagné de Laurent Dapelo « Dapé » à la guitare.

Prix libre (chapeau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:00:00+01:00

2022-12-09T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu El Ache de Cuba Adresse 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville El Ache de Cuba Marseille Departement Bouches-du-Rhône

El Ache de Cuba Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Toko Blaze lecture musicale El Ache de Cuba 2022-12-09 was last modified: by Toko Blaze lecture musicale El Ache de Cuba El Ache de Cuba 9 décembre 2022 El Ache de Cuba Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône