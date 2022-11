Trio de guitares flamenca El Ache de Cuba Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Trio de guitares flamenca El Ache de Cuba, 25 novembre 2022, Marseille. Trio de guitares flamenca Vendredi 25 novembre, 21h30 El Ache de Cuba ♫♫♫ El Ache de Cuba 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Soirée à ne pas manquer avec El Morado, La Katrina, El Hassen, trois guitares endiablées, venez partager nos rumbas chansons et bulerias dans ce lieu emblématique El Ache de Cuba au 9 Place Paul Cézanne ce vendredi 25 novembre à 21h30 jusqu’à plus soif, scène ouverte pour finir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T21:30:00+01:00

2022-11-25T23:59:00+01:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille
Lieu El Ache de Cuba
Adresse 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement
Ville Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône