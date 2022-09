KATRINA + scène ouverte El Ache de Cuba Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

KATRINA + scène ouverte El Ache de Cuba, 30 septembre 2022, Marseille. KATRINA + scène ouverte Vendredi 30 septembre, 21h30 El Ache de Cuba

Participation au chapeau

♫Rumba et Chansons aux Résonances espagnoles♫ El Ache de Cuba 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur – VENDREDI 30 SEPTEMBRE : KATRINA (♫ Rumba et Chansons aux Résonances espagnoles…♫)

21.30 – Entrée libre- Participation au chapeau !

– Katrina, accompagnée de sa guitare ou son accordéon, nous emporte de sa voix sa voix chaude et douce dans un monde de couleurs aux sonorités espagnoles, au rythme des ses rumbas, valses et autres…

En seconde partie, la scène s’ouvre pour partager les musiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T21:30:00+02:00

2022-09-30T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu El Ache de Cuba Adresse 9, place Paul Cézanne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville El Ache de Cuba Marseille Departement Bouches-du-Rhône

El Ache de Cuba Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

KATRINA + scène ouverte El Ache de Cuba 2022-09-30 was last modified: by KATRINA + scène ouverte El Ache de Cuba El Ache de Cuba 30 septembre 2022 El Ache de Cuba Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône