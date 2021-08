Saint-Leu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion La Réunion, Saint-Leu Ékwé Konec’t : J’art dîne Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mascarin – Jardin botanique de La Réunion

Influences d’Afrique, harmonies celtiques mélangées aux sons du Maloya, une voix qui s’accompagne d’instruments traditionnels (kayamb, guimbarde, shrutibox, percussions, flûte) et électros. Ekwé Konec’t partage le voyage pour une connexion à l’essentiel

Places limitées. Inscriptions uniquement en arrivant à la billetterie de Mascarin

Musique du monde # Réunion. Un solo féminin pour une musique empreinte de plusieurs saveurs, comme l’artiste, née dans le voyage. Mascarin – Jardin botanique de La Réunion 2, rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu Saint-Leu La Réunion

