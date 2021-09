Marseille Parc du grand séminaire Bouches-du-Rhône, Marseille EKOLOCAL Festival #1 Parc du grand séminaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

EKOLOCAL est un festival à vocation pédagogique et ludique visant à sensibiliser les festivaliers aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et demain. Pour cela, en partenariat avec la section locale de l’association des Shifters, nous avons convié de nombreuses associations locales, engagées dans diverses actions de préservation de l’environnement sur notre territoire (protection de l’environnement, gestion ou ramassage des déchets, actions sur les enjeux énergétiques,…). Grâce à elles, vous pourrez ainsi découvrir à travers plus d’une dizaine de stands, les enjeux des impacts du changement du climat, de la pollution, de l’urbanisme,… sur nos écosystèmes. Vous pourrez profiter ainsi sur certains stands d’animations sous forme de jeux (quizz, exposition, fresque du climat…) à des ateliers pédagogiques qui vous permettra de vous sensibiliser sur diverses thématiques comme l’impact sur le vivant, la gestion des déchets, les risques nutritionnels… Bref, tous les enjeux qui nous impactent déjà mais qui impacteront dans un futur relativement proche notre Région, ayant pris soin de vous proposer des informations fiables et pertinentes. Deux Scènes (Djs Hiphop Groove + Djs Electro) Restauration + Buvette Stands Spectacles Ciné Débat … ENTREE LIBRE

Parc du grand séminaire 72 Rue Paul Coxe, 13014 Marseille

