EKO NUGROHO, Heads full of empty views Galerie Magda Danysz, 15 octobre 2022, Paris.

Du samedi 15 octobre 2022 au samedi 26 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

L’artiste contemporain indonésien à la grande renommée internationale qui avait investi les espaces du Musée d’Art Moderne de Paris en 2012, est de retour en France et nous invite à découvrir toute la richesse et l’étendue de son art à travers cette exposition qui nous plonge dans un univers surréaliste, résolument graphique et pénétrant, avec ses œuvres vives et lumineuses qui véhiculent une énergie optimiste sans limite.

Eko Nugroho fait de l’art pour le peuple et fait du peuple une source d’inspiration. L’artiste explore la condition souvent absurde de l’être humain à travers sa pratique qui s’inspire de l’environnement urbain et de ses propres expériences. Nugroho a cette aptitude à entrer en fusion avec l’environnement qui l’entoure, cette capacité à capter le bruit et la fureur de la rue, les jeux de regard, les identité et attitudes. Il traduit ces flux dans ses dessins et motifs qui envahissent l’espace et tous les moyens de création sont bons pour traduire ces fusions entre Indonésie et Occident, culture de rue et monde de l’art, enjeux politiques et réflexions intimes.

A travers « Heads Full of Empty Feelings », sa première exposition individuelle chez Danysz, Eko Nugroho investit l’espace parisien de la galerie dont les murs se laissent envahir par une fresque murale monumentale, illustrant l’essence de son univers avec ses créatures énigmatiques. L’artiste y présente également des œuvres inédites composées de peintures à l’acrylique et d’imposantes toiles-broderies faisant échos à sa culture indonésienne. En effet, la pratique de Nugroho puise à la fois dans des sources traditionnelles et contemporaines, asiatiques et occidentales pour aborder des événements historiques et actuels de la société.

Les œuvres de Nugroho – au-delà de leur esthétique visuellement attrayante – sont influencées par des questions sociales, environnementales, politiques et économiques et se font également une critique mordante de la démocratie indonésienne. L’artiste détourne l’image des identités masquées pour refléter le chaos, la discrimination et la violence observés tout au long de l’histoire, voilés par une façade de démocratie, d’égalité et de paix, à coups de pinceau vifs qui remplissent les scènes de ses tableaux. Cependant, même si le message peut porter sur des questions politiques concernant la société actuelle, l’espoir et la solidarité sont toujours au cœur du travail d’Eko Nugroho.

Né en 1977 en Indonésie, Eko Nugroho est un artiste contemporain de renommée internationale basé à Yogyakarta, l’un des principaux centres artistiques d’Indonésie. Son travail est acquis par des collectionneurs privés à travers le monde et est présenté dans des biennales, des foires d’art et de majeures institutions comme l’Asia Society Museum de New York, le Contemporary Arts Center de New Orleans, le Museum M+ de Hong-Kong, le Singapore Art Museum, ainsi que le Musée d’Art Moderne de Paris.

Galerie Magda Danysz 78 rue Amelot 75011 Paris

Contact : https://danyszgallery.com/fr/

Eko Nugroho Denied of Promised Land, 2021