ÊKÔ, un lieu pour sauvegarder et réinventer le savoir-faire 1 et 2 avril ÊKÔ – Laboratoire de Plis Découvrez le mystérieux art du pli au travers d'ateliers d'initiation, de présentations de collection et de démonstrations de savoir-faire. ÊKÔ – Laboratoire de Plis 64 rue de la Grand Font 16000 Angoulême L'Houmeau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Venez célébrer avec nous la création de notre lieu unique dédié à un savoir-faire d'excellence – le plissage artisanal – et sublimons ensemble des objets du quotidien ! ÊKÔ est un Laboratoire de Plis et une Maison d'Art Porté créé cette année par Sarah Saint-Pol, plisseuse, styliste et couturière, qui développe depuis 2018 des collections de vêtements inspirés de l'origami sous la marque Pleat-it. Ayant à coeur d'innover et de sauvegarder son savoir-faire, et grâce au soutien de la région Nouvelle Aquitaine et du GrandAngoulême, elle a imaginé un lieu d'accueil pour toutes les personnes désireuses d'inventer dans le domaine du pli. C'est dans cet atelier-showroom qu'elle vous accueillera les 1er et 2 avril, à l'occasion – entre autres – d'ateliers d'initation au pliage et au pliage (sur réservation) Programme Samedi 1er Avril – 10h/21h

10h – Présentation de savoir-faire et de collection en liberté

11h – Atelier pliage “fabriquez votre éventail origami en papier”

13h – Pause

14h – Atelier plissage “fabriquez votre cache-pot en tissu”

16h – Présentation de savoir-faire et de collection en liberté

18h – Inauguration officielle sur invitation

Dimanche 2 Avril – 10h/18h

10h – Présentation de savoir-faire et de collection en liberté

11h – Atelier pliage “fabriquez votre guirlande origami”

13h – Pause

14h – Atelier plissage “fabriquez votre serviette en tissu”

16h – Présentation de savoir-faire et de collection en liberté La participation aux ateliers est possible sur réservation : 06 48 07 01 96

