Ekloz (Release Party)

2022-05-28 – 2022-05-28

5 7 Une grosse soirée aux sonorités Rap & Hip-Hop pour célébrer la sortie du nouvel EP de la rappeuse Ekloz : Resilience Vol.3.



Au programme : un live avec des guests aux flows aiguisés, une énergie débordante et un dj set. De quoi retourner le Makeda !



Ekloz

Ekloz, rappeuse de 22 ans, fait ses débuts dans le rap durant ses années lycée. Après plusieurs projets sortis en indépendant, elle opère courant 2020 un virage dans la forme, mais pas sur le fond. Ekloz se raconte, ce qu’elle est, ce qu’elle vit, avec authenticité et passion, elle veut transmettre une énergie et créer un vrai lien avec son public.Son univers à la fois sombre et lumineux montre sa dualité saisissante.

Elle sort en avril 2022 son projet “Résilience Vol.3”, dernier opus d’une trilogie du même nom composé de 8 titres.



Elle sera accompagnée d’Outab, Apero jazz, Heythem & Nali sur scène.



Le DJ set sera assuré par Maevol & Charly Cut.

Ekloz au Makeda ! Rendez-vous le 28 mai.

