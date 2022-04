Ekko Présente Claire Godet EKKO Galerie, 5 mai 2022, Bordeaux.

Ekko Présente Claire Godet

EKKO Galerie, le jeudi 5 mai à 18:00

Architecte, artiste et créatrice d’œuvres uniques sur tout type de support, je réalise des dessins labyrinthiques à main levée avec un seul et unique trait continu ! Formée aux arts appliqués à Olivier de Serres, passionnée d’arts au sens large du terme et architecte, je m’intéresse à la place de l’art dans l’espace. J’explore les notions de perception lointaine et proche à travers différents niveaux de lecture. Son tracé curviligne ne se croise jamais. A la fois méditatif et thérapeutique, cette écriture hypnotique joue sur la notion d’échelle. De loin il n’apparait qu’une forme géométrique mais de près on se rend compte de la complexité et de la minutie du tracé aléatoire. Pour moi, ce trait évoque une représentation de la vie : un chemin parsemé d’embuches, de courbures, de déviations, etc… mais qui continue ; nous sommes le fruit de ce parcours.

Architecte, artiste et créatrice d’œuvres uniques sur tout type de support, je réalise des dessins labyrinthiques à main levée avec un seul et unique trait continu !

EKKO Galerie 15 rue buhan Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T21:00:00