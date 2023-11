Wall Street Art Project Ekko Galerie Bordeaux, 7 décembre 2023, Bordeaux.

Wall Street Art Project Jeudi 7 décembre, 18h30 Ekko Galerie Entrée Libre

Wall Street Art : L’Art du Billet d’un Dollar prend vie à Bordeaux

Bordeaux, le 7 décembre 2023 – Le monde de l’art se réunit à Bordeaux pour une soirée inoubliable lors de l’événement « Wall Street Art ». Cette exposition unique, qui se déroulera le 7 décembre de 18h30 à 22h30 à l’Ekko Galerie,15 Rue Buhan Bordeaux , célèbre la créativité des artistes contemporains qui utilisent le billet d’un dollar comme toile et moyen de communication.

« Wall Street Art » est une initiative passionnante qui réunit une dizaine d’artistes exceptionnels, tous animés par la vision de transformer un simple billet d’un dollar en une œuvre d’art exceptionnelle. Sous l’impulsion de MR POPART et CAMILLE RAPIN, directeur de l’EKKO GALERIE, cet événement met en lumière la manière dont l’art peut transcender les frontières et les conventions pour transmettre un message puissant.

Les artistes participants, dont Moabit, Lefdraw, Wawapod, Gregos, Chantal Westby, Claire Godet, Raphaelle Emery, Artyboy, Princess A, Lissie Baldwin, Frog$kin, MorningCamille et Mr.POPART lui-même, ont chacun apporté leur propre interprétation unique du billet d’un dollar. Leurs œuvres captivantes reflètent une variété de styles, de techniques et de messages, créant ainsi une exposition diversifiée et intrigante.

Pourquoi le billet d’un dollar ?

Le billet d’un dollar, symbole emblématique de la finance et du capitalisme, est le point de départ de cette exploration artistique. Les artistes de « Wall Street Art » réinventent ce symbole pour en faire une toile de créativité, offrant une perspective nouvelle et audacieuse sur la signification et la valeur de l’argent dans notre société.

Nous vous invitons à rejoindre cette expérience artistique unique à « Wall Street Art » :**

La soirée sera également animée par la talentueuse DJ Houseofcass, qui créera une ambiance musicale envoûtante tout au long de l’événement.

Rejoignez-nous pour une soirée d’art innovante et découvrez comment ces artistes contemporains redéfinissent la signification du billet d’un dollar. L’événement « Wall Street Art » promet d’être une célébration de la créativité et de l’expression artistique à son meilleur.

À propos de Wall Street Art

« Wall Street Art » est une exposition d’art contemporain réunissant des artistes talentueux qui transforment le billet d’un dollar en une toile d’expression artistique. L’événement vise à explorer le rôle de l’argent dans la société moderne tout en célébrant la créativité des artistes contemporains.

À propos de l’Ekko Galerie

L’Ekko Galerie est un espace d’art contemporain situé à Bordeaux. Dirigée par CAMILLE RAPIN, elle se consacre à promouvoir l’art contemporain et à soutenir les artistes émergents et établis.

Ekko Galerie 15 rue buhan 3300 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

