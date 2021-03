LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière EKINOX TBS Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

Ekinox Trad Brothers and Sister, groupe originaire de la région parisienne, vient fêter avec vous la St Patrick au Scarabée. Sur des airs de jig, scottish, mazurka, valse, chapelloise, bourrée…, ils vous invitent à investir le parquet pour danser sur leurs compositions, reprises et arrangements afin de vous faire partager leur passion : la musique trad ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

